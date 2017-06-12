В середине июля в Киеве состоится саммит Евросоюз-Украина

БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Очередной саммит Евросоюз-Украина состоится в середине июля в Киеве, сообщил в понедельник еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан.

"Саммит ЕС-Украина состоится в середине июля в Киеве", — сказал он журналистам в Брюсселе.

Хан также сообщил, что очередной саммит "Восточного партнерства" пройдет в ноябре этого года, впервые — в Брюсселе.

"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.