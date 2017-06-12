Президент Южной Кореи назвал денуклеаризацию КНДР "вопросом выживания"

ТОКИО, 12 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи со специальным представителем премьер-министра Японии Синдзо Абэ — Тосихиро Никаи назвал проблему денуклеаризации Корейского полуострова "вопросом выживания".

"Денуклеризация КНДР важна для обеспечения мира в мире и в северо-восточной Азии, но для Южной Кореи – это вопрос выживания", — цитирует слова южнокорейского президента агентство Ренхап.

По данным администрации президента Южной Кореи, Тосихиро Никаи передал Мун Чжэ Ину письмо от Синдзо Абэ, в котором японский премьер подчеркивал необходимость продолжать оказывать давление на КНДР и усиливать санкционный режим по отношению к Пхеньяну до тех пор, пока КНДР не откажется полностью от своей ядерной программы.

"Президент Мун (Чжэ Ин) заявил, что необходимо вернуть КНДР за стол переговоров до того, как мы сможем полностью денуклеаризировать КНДР, так как путем одних только санкций и давления вопрос не разрешится", — заявил представитель президента Пак Су Хён.

По его словам, глава Южной Кореи также считает, что "необходимо сохранить санкции и давление, но в то же время направить послание, что КНДР помогут, как только она откажется от ядерного оружия".

В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. В список попали несколько частных лиц и четыре юридических лица: ракетные войска, торговые фирмы и банк.

Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.