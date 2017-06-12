Украинский депутат назвал Путина хорошим крестным отцом своей дочки

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что президент России Владимир Путин является хорошим крестным отцом для его дочки.

"Когда я с семьей бываю в России, я встречаюсь с президентом Путиным, конечно, не только там. Эти встречи прежде всего продиктованы интересами Украины, и этот канал коммуникации можно использовать в интересах Украины. Конечно, Путин также видится со своей крестницей, он хороший крестный отец, который каждый год 20 мая поздравляет крестницу с днем рождения", — сказал Медведчук в интервью австрийскому каналу ORF , которое было обнародовано на сайте движения в понедельник.

В конце апреля Медведчук заявил в интервью газете Financial Times, что его отношения с президентом РФ идут на пользу интересам Украины. Он также назвал "абсурдными" заявления о том, что он тайно представляет российские интересы.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.