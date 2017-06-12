Украинский депутат назвал Путина хорошим крестным отцом своей дочки

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что президент России Владимир Путин является хорошим крестным отцом для его дочки.
В конце апреля Медведчук заявил в интервью газете Financial Times, что его отношения с президентом РФ идут на пользу интересам Украины. Он также назвал "абсурдными" заявления о том, что он тайно представляет российские интересы.
Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.