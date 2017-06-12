СМИ: речь королевы в британском парламенте отложена по инициативе Мэй

ЛОНДОН, 12 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Официальная церемония открытия парламента, на которой королева Британии произносит тронную речь, посвященную направлениям работы правительства и парламентариев, была отложена по инициативе премьер-министра Терезы Мэй и из-за обострения внутрипартийных споров после неудачного выступления консерваторов на выборах, сообщает телеканал Sky News.

Ранее британские СМИ сообщили, что церемония перенесена.

"Планы на тронную речь королевы, которую готовит премьер-министр, были ввергнуты в хаос после того, как Мэй настояла на переносе. Премьер приняла решение отложить церемонию, назначенную на 19 июня, после того, как ей пришлось вступить в борьбу за контроль над правительством меньшинства. Как ожидается, королева произнесет тронную речь на несколько дней позже", — сообщает телеканал со ссылкой на высокопоставленные источники в Консервативной партии.

Ранее в понедельник официальный представитель премьера заявил, что о дате открытия парламента будет объявлено дополнительно.

Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства.