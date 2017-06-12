Катар начал доставку грузов по морю из Омана вместо ОАЭ

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото

ДУБАЙ, 12 июн — РИА Новости. Катарский порт Хамад начал принимать корабли с грузами, идущие из портов султаната Оман вместо ОАЭ, после того, как 5 июня Эмираты разорвали дипотношения с Дохой и запретили катарским судам заходить в свои порты, сообщил саудовский новостной портал "Аджиль" со ссылкой на сообщение порта Катара.

По информации портала, в понедельник в Катар отправилось грузовое судно из оманского порта Сохар. Также для этих целей теперь используется порт султаната Салала.

Ранее большие грузовые корабли заходили в дубайский глубоководный порт Джебель Али, откуда на малотоннажных судах грузы доставлялись в катарский порт, не способный принимать крупные суда.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.