На Украине начала работу дорожная патрульная полиция

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Дорожная патрульная полиция начинает работать на Украине, она будет контролировать порядок на трассах международного и государственного значения, сообщил в понедельник замглавы украинской патрульной полиции Алексей Белошицкий.
По словам Белошицкого, для обеспечения максимальной эффективности работы подразделения дорожной полиции будут патрулировать участки трасс в зависимости от места нахождения подразделения. Также вдоль этих участков дорог определены восемь бывших стационарных постов ГАИ, на которых теперь будет нести службу патрульная полиция.
Он также сообщил, что на сегодняшний день уже определены 20 автопатрулей полиции. Они будут реагировать не только на нарушения в сфере безопасности дорожного движения, но и общественной безопасности. Кроме того, патрули будут реагировать на сообщения о правонарушениях на их маршруте.