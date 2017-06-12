На Украине начала работу дорожная патрульная полиция

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Дорожная патрульная полиция начинает работать на Украине, она будет контролировать порядок на трассах международного и государственного значения, сообщил в понедельник замглавы украинской патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Ранее на Украине завершилась реформа органов МВД, в рамках которой милицию заменила Нацполиция. Работники милиции прошли переаттестацию. В рамках реформирования ведомства была ликвидирована ГАИ и создана патрульная служба, призванная, в частности, следить за порядком на автодорогах. Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что дорожная полиция с 12 июня полностью заменит старую систему ГАИ.

По словам Белошицкого, для обеспечения максимальной эффективности работы подразделения дорожной полиции будут патрулировать участки трасс в зависимости от места нахождения подразделения. Также вдоль этих участков дорог определены восемь бывших стационарных постов ГАИ, на которых теперь будет нести службу патрульная полиция.

"В будущем эти стационарные посты станут дорожными станциями патрульной полиции, где граждане смогут получить определенные услуги. В частности, здесь будет размещаться не только патрульная полиция, но и другие службы, чтобы вместе взаимодействовать и лучше осуществлять надзор за состоянием дорог", — приводятся слова Белошицкого на сайте Нацполиции.

Он также сообщил, что на сегодняшний день уже определены 20 автопатрулей полиции. Они будут реагировать не только на нарушения в сфере безопасности дорожного движения, но и общественной безопасности. Кроме того, патрули будут реагировать на сообщения о правонарушениях на их маршруте.