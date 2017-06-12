Россия отреагирует на усиление контингента НАТО в Польше, заявили в Думе

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Россия не оставит без внимания усиление военного контингента вблизи своих границ и в случае подобных действий будет принимать зеркальные меры, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды о намерении обсудить увеличение американского военного присутствия в стране.

Дуда заявил, что собирается обсудить в ходе визита в Польшу президента США Дональда Трампа, который намечен на 6 июля, вопрос увеличения американского военного присутствия в стране.

"Мы неоднократно заявляли, что без внимания усиление различного контингента со стороны блока НАТО, со стороны других государств, которые вынашивают какие-либо планы под видом обороны, мы не будем оставлять. Конечно же, будут приниматься ответные меры. Какие это меры? Либо в плане сосредоточения непосредственно подразделений Вооруженных сил, либо бронетанковая техника, системы соответствующие ПВО. Но меры будут приниматься. Одним словом, усилие контингента у нас на западной границе, я думаю, что будет происходить", — сказал РИА Новости Швыткин.

Он отметил, что РФ будет реагировать на конкретные шаги со стороны США.

"Но мы неоднократно заявляли, что без внимания все эти агрессивные планы мы не будем оставлять. Конечно, будут приниматься ответные зеркальные меры", — добавил депутат.

Вместе с тем, парламентарий выразил сожаление, что лидер Польши делает подобные заявления, делая свою страну мишенью в случае возможного конфликта. "Является странным, что лидер государства ставит в заложники собственный народ", — добавил Швыткин.