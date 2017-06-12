Президент Словении удивлен тем, что Литва обеспокоена учениями "Запад-2017"

ВИЛЬНЮС, 12 июн — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте в понедельник провела официальную встречу с главой Словении Борутом Пахором, во время общей конференции Пахор отметил, что удивлен чрезмерным беспокойством балтийской республики в отношении предстоящих белорусско-российских учений "Запад-2017".
Это ответный визит президента Словении: в марте прошлого года с официальным визитом Грибаускайте посещала эту страну. Во время конференции журналисты задали вопрос главе Словении, как он относится к предстоящим учениям "Запад-2017".
"Я удивлен масштабами этого беспокойства, однако расцениваю их серьезно", — сказал Пахор.
Грибаускайте сообщила, что во время встречи с коллегой проинформировала его о том, что предстоящие учения несут наступательный характер и направлены против Запада.
Грибаускайте, в свою очередь, подчеркнула, что "кибернетическая безопасность является одной из форм ведения войны". "Наряду с пропагандистской и информационной войной, мы сталкиваемся с вызовами в кибернетической сфере", — сказала она.
В понедельник оба президента посетят национальный центр кибернетической безопасности при Минобороны Литвы, центр был открыт в прошлом году.