Президент Словении удивлен тем, что Литва обеспокоена учениями "Запад-2017"

ВИЛЬНЮС, 12 июн — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте в понедельник провела официальную встречу с главой Словении Борутом Пахором, во время общей конференции Пахор отметил, что удивлен чрезмерным беспокойством балтийской республики в отношении предстоящих белорусско-российских учений "Запад-2017".

Ранее департамент госбезопасности и второй департамент оперативных служб при минобороны Литвы подготовили отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность они усмотрели в учениях "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценки литовских спецслужб являются проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планируется пригласить международных наблюдателей, в том числе от НАТО.

Это ответный визит президента Словении: в марте прошлого года с официальным визитом Грибаускайте посещала эту страну. Во время конференции журналисты задали вопрос главе Словении, как он относится к предстоящим учениям "Запад-2017".

"Я удивлен масштабами этого беспокойства, однако расцениваю их серьезно", — сказал Пахор.

Грибаускайте сообщила, что во время встречи с коллегой проинформировала его о том, что предстоящие учения несут наступательный характер и направлены против Запада.

Главы двух стран в рамках встречи уделили особое внимание кибернетической безопасности государств. Пахор отметил, что его страна не сталкивалась с прямой военной и кибернетической угрозами, но должна быть готова вовремя реагировать на них. "Нам необходимо браться за работу, мы не можем ждать. Думать о том, что в Словении ничего не случится, было бы наивно. Я думаю, что мы перешагнем в новую эру, которая требует новых решений в вопросах безопасности", — сказал он.

Грибаускайте, в свою очередь, подчеркнула, что "кибернетическая безопасность является одной из форм ведения войны". "Наряду с пропагандистской и информационной войной, мы сталкиваемся с вызовами в кибернетической сфере", — сказала она.

В понедельник оба президента посетят национальный центр кибернетической безопасности при Минобороны Литвы, центр был открыт в прошлом году.