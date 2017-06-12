Минобороны Польши требует проверить работу предыдущей комиссии по Ту-154

ВАРШАВА, 12 июн — РИА Новости. Минобороны Польши на основании материала РИА Новости обратилось в прокуратуру для проверки деятельности предыдущей польской комиссии по расследованию катастрофы под Смоленском в 2010 году самолета Ту-154 президента Леха Качиньского, говорится в сообщении на официальном сайте военного ведомства.

"В связи с информацией, имеющейся у комиссии по вопросам повторного расследования аварии, и опубликованным агентством РИА Новости интервью с Алексеем Морозовым из Межгосударственного авиационного комитета (МАК), в котором он представил, в частности, ход катастрофы самолета Ту-154М под Смоленском днем 10 апреля 2010 года, возникло справедливое сомнение в добросовестности и истинности окончательного отчета Комиссии по расследованию авиационных происшествий гражданской Авиации под руководством Эдмунда Клиха, а затем Ежи Миллера", — говорится в сообщении.

Как заявили в Минобороны Польши, "выводы, сделанные председателем технической комиссии МАК о ходе событий во время полета самолета ТУ-154М 10 апреля 2010 года, доказательства и экспертизы были известны членам комиссии во время составления окончательного отчета". "И несмотря на это, как описание фактического состояния, так и выводы, высказанные в окончательном отчете, существенным образом отличаются от выводов МАК", — заявили в Минобороны.

"Анализ вышесказанного оправдывает подозрения о недобросовестности, которую могли допустить члены польской комиссии по расследованию причин вышеупомянутой катастрофы, что могло привести к совершению преступления против деятельности государственных учреждений, правосудия или против достоверности документов. Из этих соображений Минобороны направляет дело для выяснения прокуратурой", — говорится в сообщении.

Ранее интервью РИА Новости председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы Алексей Морозов сообщил, что комиссия не выявила в ходе своего расследования 2010-2011 годов воздействия на борт взрывчатых веществ. Он также опроверг заявления о "пропаже" секунд на записи самописцев польского Ту-154.

Ту-154 президента Польши Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Новая польская комиссия, которая расследует обстоятельства катастрофы под Смоленском, представила первые результаты своей работы в сентябре 2016 года. Эксперты заявили, что самолет начал разрушаться в воздухе в 900 метрах от места падения, а с регистраторов пропали последние секунды записей.

Комиссии, как утверждается, удалось получить доступ к полным версиям записей, которые свидетельствуют, что в последние секунды полета у самолета отказал генератор, двигатель и датчики считывания высоты. Министр обороны Польши Антони Мачеревич принял решение о рассекречивании документов, связанных с авиакатастрофой.