Еврокомиссия приняла к сведению результаты выборов в Косово

БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия приняла к сведению предварительные результаты парламентских выборов в Косово, ожидает во вторник оценку наблюдателей от Евросоюза, сообщил в понедельник еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан.

Радикальное движение "Самоопределение" на прошедших в воскресенье парламентских выборах в Косово получило 26,73% голосов, тем самым обойдя коалицию умеренных реформаторов ДСК и вплотную приблизившись к побеждающему блоку ветеранов конфликта с Сербией — ДПК.

Согласно данным центральной избирательной комиссии (ЦИК) самопровозглашенной республики после обработки данных с 91,16% участков, лидирующая коалиция ДПК получает 34,5%, а ДСК — всего 25,84%, что делает радикалов второй политической силой в самопровозглашенной республике. В штаб-квартире движения в ночь на понедельник уже заявили о своей "победе на выборах".

"Мы приняли к сведению предварительные результаты, и завтра ожидаем оценку наших наблюдателей и наблюдательной миссии внешнеполитической службы ЕС", — сказал Хан журналистам в Брюсселе.

При этом он выразил надежду, что процесс формирования нового правительства в Косово не займет девять месяцев как ранее в виду вероятного отсутствия парламентского большинства у участвовавших в выборах партий.

Для формирования нового правительства самопровозглашенного Косово необходимо большинство в 61 депутатский мандат из 120. Согласно предварительным результатам голосования, лидирующий блок кандидата в премьеры Рамуша Харадиная получает от 40 до 42 мест в парламенте. Для формирования большинства им необходимо привлечь к сотрудничеству еще 20 парламентариев из другой партии.

Ранее "Самоопределение" заявляло о нежелании вступать в коалицию с ДПК, лидеров которого активисты движения обвиняли в коррупции и предательстве национальных косовско-албанских интересов, однако шанса войти в кабинет министров у радикалов ранее не было.