Украина хочет обсудить отмену платы за роуминг в ЕС

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Украина намерена обсудить вопрос отмены платы за роуминг для украинцев в Евросоюзе на саммите "Восточного партнерства" в ноябре в Брюсселе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев начал переговоры с Евросоюзом по отмене платы за роуминг для украинцев.

"Сейчас мы внесли в повестку дня "Восточного партнерства". На саммите в ноябре будем об этом говорить. По срокам. Сейчас не могу сказать, но пока что имеется предварительное согласие Европейского союза работать в этом направлении", — заявил Климкин в эфире телепрограммы "Завтрак с 1+1".

"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.