Порошенко подписал закон о запрете георгиевских ленточек

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "о запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты на Украине, сообщается на сайте главы государства в понедельник.

Ранее Верховная рада приняла закон, которым вводится административная ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.

"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты", — говорится в сообщении.

Согласно закону, "пропагандой" георгиевской ленты является публичное использование, демонстрация, ношение, а также распространение георгиевской ленты или ее изображения. Это включает показ георгиевской ленты во время массовых мероприятий, изображение на плакатах, наклейках, открытках, ношение на одежде, вещах, крепление на автомобилях, использование в современных произведениях искусства, а также в средствах массовой информации.

Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображение влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысяч гривен — от 32 до 97 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображения. Подобные действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа от 150 до 300 необлагаемых минимумов (от 2,55 тысячи гривен до 5,1 тысячи гривен — от 97 до 190 долларов) доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения.

В понедельник в РФ отмечается государственный праздник — День России.