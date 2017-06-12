МАГАТЭ следит за Ираном в вопросе ядерной программы

ВЕНА, 12 июн — РИА Новости. МАГАТЭ в рамках обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий продолжает следить за тем, чтобы в Иране отсутствовали незаявленные ядерные материалы, заявил гендиректор агентства Юкия Амано.

"Агентство продолжает проверять непереключение ядерных материалов, задекларированных Ираном в соответствии с его Соглашением о гарантиях. В настоящее время продолжаются оценки относительно отсутствия незаявленных ядерных материалов и деятельности в Иране", — сказал Амано, выступая на совете управляющих агентства.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.