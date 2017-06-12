Россия жестко ответит на ограничения на въезд на Украину, заявил Клинцевич

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич перед заседанием Совета Федерации РФ. Архивное фото

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич перед заседанием Совета Федерации РФ. Архивное фото

МОСКВА, 12 июня — РИА Новости. Россия жестко ответит на ограничения на въезд россиян на Украину, о чем заявили киевские власти; в Москве это могут приравнять к введению виз, заявил РИА Новости в понедельник первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Глава украинского МИД Павел Климкин предложил создать систему, при которой граждане России должны будут заранее сообщать о намерении посетить Украину.

"Нет никакой принципиальной разницы между введением виз и созданием системы, при которой гражданам России предлагается заранее сообщать о своем намерении посетить Украину. И в том, и в другом случае Киев, руководствуясь только ему известными критериями, будет решать, кого из россиян пустить на Украину, а кого объявить невъездным", — отметил сенатор.

По словам Клинцевича, для России "это одинаково неприемлемо". "Думаю, что реакция России на создание такой системы будет столь же жесткой, как и на введение виз", — сказал парламентарий.

Тем не менее, нельзя не видеть, что официальный Киев, понимая это, явно задергался, считает политик. "Вот и глава МИД Украины Павел Климкин решил заранее подстелить соломку, чтобы сильно не ушибиться, вводя половинчатые визовые меры. Все равно падать будет больно", — заключил Клинцевич.