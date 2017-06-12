СМИ: брат Ким Чен Ына мог получать деньги от американской разведки

ТОКИО, 12 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Покойный брат лидера КНДР Ким Чен Нам мог получать деньги от разведки США за информацию, в день гибели он имел при себе 120 тысяч долларов наличными, которые ему мог передать связной, пишет японская газета "Асахи" со ссылкой на представителей малайзийских властей.

Ким Чен Нам, брат нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. При себе у покойного был дипломатический паспорт на имя Ким Чхоля, однако Южная Корея с самого начала утверждала, что убитый был старшим единокровным братом лидера КНДР. Позднее это было подтверждено в ходе экспертизы.

По данным японского издания, Ким Чен Нам 9 февраля встречался с мужчиной из США, который, как полагает малайзийская полиция, связан с американской разведкой. Известно также, что покойный брат лидера КНДР неоднократно встречался с этим же человеком во время своих предыдущих поездок в Малайзию.

При досмотре личных вещей Ким Чен Нама в момент покушения был найден черный пакет с американской валютой. Всего было найдено четыре свертка по 300 стодолларовых купюр в каждом. Примечательно, что Ким Чен Нам в ходе поездки ни разу не снимал крупную сумму наличных со своего счета.

"Это вполне могли быть (деньги) за предоставленную им информацию", — цитирует газета слова представителей малайзийских властей.

В ходе расследования убийства Ким Чен Нама власти Малайзии арестовали двух гражданок Индонезии и Вьетнама, пойманных после покушения. Им предъявлено обвинение в предумышленном убийстве при соучастии еще четырех человек. Правоохранительные органы подозревают в причастности к этому нескольких граждан КНДР и выдали ордер на задержание одного дипломата и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo. Посол КНДР Кан Чхоль был выдворен из Малайзии. Пхеньян предпринял равнозначные ответные меры.