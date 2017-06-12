Под Барселоной нашли склад с оружием

МАДРИД, 12 июн – РИА Новости. Гражданская гвардия обнаружила под Барселоной склад с оружием.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Гражданской гвардии Барселоны, найденное оружие не связано с терроризмом. "Задержанный не собирался его продавать или использовать в террористических целях. Судя по всему, речь идет о коллекционировании. Много оружия было старым, без взрывчатки, много "игрушечного", — сказала собеседник агентства.

Операция была проведена в муниципалитете Сан-Селони (провинция Барселона). Найдены почти 13 тысяч патронов разного калибра, 20 килограммов взрывчатки, 29 ручных гранат, пять зенитных снарядов, детонаторы, ракета GR MK 16 без взрывчатки, которая используется в военных самолетах, противопехотные и противотанковые мины, ружья, пистолеты. Оружие мужчина хранил в пристройке, расположенной под солнечной батареей. Его подозревают в незаконном владении оружием.