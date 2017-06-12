Под Барселоной нашли склад с оружием

МАДРИД, 12 июн – РИА Новости. Гражданская гвардия обнаружила под Барселоной склад с оружием.
Операция была проведена в муниципалитете Сан-Селони (провинция Барселона). Найдены почти 13 тысяч патронов разного калибра, 20 килограммов взрывчатки, 29 ручных гранат, пять зенитных снарядов, детонаторы, ракета GR MK 16 без взрывчатки, которая используется в военных самолетах, противопехотные и противотанковые мины, ружья, пистолеты. Оружие мужчина хранил в пристройке, расположенной под солнечной батареей. Его подозревают в незаконном владении оружием.