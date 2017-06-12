Мэрия Рима установила штрафы до 240 евро за купание в исторических фонтанах

РИМ, 12 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Мэрия итальянской столицы запретила купаться в исторических фонтанах города, а также принимать около них пищу и мусорить, соответствующее распоряжение о введении штрафов в размере до 240 евро подписала римский градоначальник Вирджиния Раджи.

Новые правила касаются 40 наиболее известных водных сооружений Вечного города, включая фонтан Треви, фонтан Четырёх рек на пьяцца Навона и монументальный "Аква-Паола" на Яникульском холме, а также прилегающие к ним территории.

Это не первая инициатива римских властей, касающаяся регулирования потоков туристов в районе фонтанов. Ранее сообщалось, что они планируют полностью запретить пребывание у крупнейшего столичного фонтана Треви и организовать специальный "коридор", по которому многочисленные туристы смогут лишь пройти мимо и полюбоваться всемирно известной достопримечательностью столицы.

Нововведение, "принятое для обеспечения надлежащей защиты исторического, культурного и археологического наследия" Рима будут действовать до конца октября, отмечает мэрия.

Отныне запрещено не только купаться и сидеть на мраморных парапетах архитектурных сооружений, но и перелезать через их заграждения, поить или мыть животных и кидать в фонтаны какие-либо предметы, за исключением монет.

Для нарушителей, путающих древние водные памятники с бассейнами, предусмотрена система штрафов на сумму от 40 до 240 евро.

Штрафы на нарушения правил пользования римскими фонтанами выписывали туристам и раньше.

В апреле два датских туриста выплатили по 450 евро штрафа за мытье ног в фонтане "Двух морей" у мемориального комплекса Алтарь отечества.

Несколькими днями ранее аналогичный штраф пришлось выплатить двум молодым американцам, устроившим заплыв в самом крупным и знаменитом фонтане Рима — фонтане Треви.