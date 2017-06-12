Мэрия Рима установила штрафы до 240 евро за купание в исторических фонтанах

РИМ, 12 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Мэрия итальянской столицы запретила купаться в исторических фонтанах города, а также принимать около них пищу и мусорить, соответствующее распоряжение о введении штрафов в размере до 240 евро подписала римский градоначальник Вирджиния Раджи.
Это не первая инициатива римских властей, касающаяся регулирования потоков туристов в районе фонтанов. Ранее сообщалось, что они планируют полностью запретить пребывание у крупнейшего столичного фонтана Треви и организовать специальный "коридор", по которому многочисленные туристы смогут лишь пройти мимо и полюбоваться всемирно известной достопримечательностью столицы.
Нововведение, "принятое для обеспечения надлежащей защиты исторического, культурного и археологического наследия" Рима будут действовать до конца октября, отмечает мэрия.
Для нарушителей, путающих древние водные памятники с бассейнами, предусмотрена система штрафов на сумму от 40 до 240 евро.
Штрафы на нарушения правил пользования римскими фонтанами выписывали туристам и раньше.
В апреле два датских туриста выплатили по 450 евро штрафа за мытье ног в фонтане "Двух морей" у мемориального комплекса Алтарь отечества.
Несколькими днями ранее аналогичный штраф пришлось выплатить двум молодым американцам, устроившим заплыв в самом крупным и знаменитом фонтане Рима — фонтане Треви.