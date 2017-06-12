На Филиппинах после столкновений с боевиками пропали около 70 полицейских

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Порядка 70 полицейских из провинции Северный Ланао на Филиппинах считаются пропавшими без вести после начала столкновений правительственных сил с боевиками, связанными с террористической группировкой "Исламское государство"*, передает телеканал ABS-CBN News со ссылкой на полицию.

"Мы не можем сказать их точное число, но наш последний подсчет для всей провинции составил 70", — заявил в эфире местной радиостанции старший инспектор и начальник полиции Автономного региона в Мусульманском Минданао Реубен Теодор Синдак (Reuben Theodore Sindac).

По его словам, они необязательно могли пропасть без вести. Некоторые полицейские могут не докладывать информацию о себе в подразделения из-за перекрытия дорог. Синдак также считает маловероятным то, что полицейские оказались в западне в Марави. По данным телеканала, полицейские предоставляли помощь военным.

Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей ИГ. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.

По данным газеты Straits Times, всего 120 боевиков были ликвидированы, погибли 38 военнослужащих и 38 мирных жителей.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.