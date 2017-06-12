Уже более 2,3 тысячи украинцев смогли въехать в Евросоюз без виз

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Уже более 2,3 тысячи украинских граждан въехали в страны Евросоюза без виз за полтора дня действия соглашения, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы страны Олег Слободян.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

"По состоянию на 12.00 (совпадает с мск), границу в страны ЕС по биометрическим паспортам пересекло 15 тысяч 195 граждан Украины. Из них 2 тысячи 302 гражданина — это те, кто воспользовался именно возможностями безвиза: пересекли границу, имея только биометрический паспорт. 24% из этого количества это пассажиры авиационных пунктов пропуска. Остальные следовали через автомобильные и железнодорожные переходы", — написал Слободян на своей странице в соцсети Facebook. Он сообщил, что четырем гражданам Украины отказано в пересечении границы в ЕС из-за превышения срока пребывания на территории страны предыдущего въезда.

Ранее ряд международных и украинских экспертов заявлял об опасности наплыва нелегальных мигрантов в ЕС с Украины. А правоохранительные органы некоторых стран Евросоюза, в частности Чехии, предупреждали о рисках, связанных с тем, что государство не будет иметь представления, кто приезжает на его территорию.

Глава МВД Чехии Милан Хованец сообщил о планах расширить персонал полиции в связи с отменой краткосрочных виз для украинцев и предположил, что некоторые из них попытаются нелегально устроиться на работу. Хованец предупредил, что при обнаружении подобных случаев власти Чехии будут действовать по отношению к ним как к нелегальным мигрантам. Госслужба занятости Украины признала проблему нелегальной трудовой миграции, отметив, что лишь 1% украинцев трудоустраиваются за рубежом через официальных посредников.

Посол Франции в Киеве Изабель Дюмон говорила об угрозе безвизового режима для Украины из-за возможной потери значительной части рабочей силы. МИД Украины считает, что Евросоюзу не угрожает массовая миграция украинцев.