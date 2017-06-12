Минобороны ДНР заявило о вооруженных провокациях со стороны нацбатальонов

ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Украинские нацбатальоны устраивают провокации с обстрелом самопровозглашенной Донецкой народной республики и позиций силовиков для поддержания напряженности в Донбассе, заявил в понедельник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Видя такое положение дел (увеличение случаев дезертирства — ред.) в ВСУ (вооруженных силах Украины) и открытое нежелание продолжать войну, националистические подразделения в зоне "АТО", неподконтрольные военному штабу, самостоятельно открывают артиллерийский и минометный огонь. Причем огонь ведется не только по нашим позициям, но и по позициям ВСУ", — утверждает Басурин.

По его словам, огонь по позициям украинских силовиков бойцы нацбатальонов открывают, чтобы "спровоцировать их на ответный огонь по нашей республике для поддержания напряженности".

"Примерами таких провокаций только за прошедшую неделю стали – Авдеевка, Красногоровка, Марьинка (города, подконтрольные Киеву — ред.) и другие населенные пункты. Важно отметить, что по некоторым фактам несанкционированного открытия огня подразделениями ВСУ командованием "АТО" назначены расследования", — добавил Басурин.

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