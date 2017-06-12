Президент Армении поздравил Путина и Медведева с Днем России

Курсанты МЧС России развернули флаг РФ в честь Дня России на Поклонной горе в Москве. 12 июня 2017

Курсанты МЧС России развернули флаг РФ в честь Дня России на Поклонной горе в Москве. 12 июня 2017

ЕРЕВАН, 12 июн — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Президент Армении Серж Саргсян направил в понедельник поздравительное послание российскому лидеру Владимиру Путину и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву по случаю Дня России, сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

Саргсян подчеркнул, что за прошедшие годы армяно-российские отношения, опирающиеся на прочный фундамент многовековой дружбы и братства народов двух стран, обогатились качественно новым содержанием.

"Активный политический диалог, конструктивное взаимодействие по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня, совместная реализация двусторонних проектов в экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях отвечают интересам союзнических отношений Армении и России", — говорится в послании.

"Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса стратегического союзничества Армении и России, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах во благо наших стран и народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности", — отметил Саргсян.

По информации пресс-службы, в понедельник президент Армении посетил также российское посольство в Ереване, поздравив с праздником посла РФ Ивана Волынкина, персонал диппредставительства и в их лице братский народ России, пожелав мира и благоденствия.

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