Лавров не видит смысла реагировать на заявления о санкциях со стороны США

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не стал комментировать возможное введение новых санкций со стороны США.

"Что я буду на каждый чих реагировать? Я не медицинский эксперт", — сказал Лавров в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о возможности введения новых санкций со стороны Сената США.

Ранее сообщалось, что новые санкции против России могут вынести на процедурное голосование в сенате США в ближайшее время. Процедурное голосование не означает принятия санкций, которые должен затем окончательно одобрить сенат, прежде чем их рассмотрит палата представителей. Законопроект может вступить в силу в случае принятия обеими палатами конгресса и подписания президентом.