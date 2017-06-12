В ДНР заявили, что силовики выпустили по ДНР около 630 снарядов за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (96)

Повреждения в жилом доме, полученные в результате обстрела Куйбышевского района Донецка. Архивное фото

Повреждения в жилом доме, полученные в результате обстрела Куйбышевского района Донецка. Архивное фото

ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике около 630 мин и снарядов за сутки, сообщил журналистам в понедельник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"На Донецком направлении по районам 11 населенных пунктов противник выпустил 84 артиллерийских снаряда калибром 152 и 122 миллиметра, 74 танковых снаряда, 412 мин", — сказал Басурин.

По его словам, по населенным пунктам на Мариупольском направлении украинские силовики выпустили восемь артснарядов калибром 152 миллиметра и 56 мин.

"На Горловском направлении обстрелам подверглись районы поселков Зайцево и Красный Партизан из различных типов гранатометов и стрелкового оружия", — добавил Басурин.

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