Украинская полиция проверяет слова певца Скрипки о гетто для русскоязычных

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Шевченковское управление Нацполиции Украины в Киеве проверяет заявления лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки о создании гетто для тех, кто неспособен выучить украинский язык, сообщила пресс-служба полиции.
"Сотрудниками отдела превентивной деятельности полиции проводится проверка сведений, изложенных в вашем обращении", — говорится в ответе полиции на запрос агентства "Украинские новости" о заявлениях музыканта.
В полиции отметили, что по данному факту уголовное дело пока не возбуждали.