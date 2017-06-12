Украинская полиция проверяет слова певца Скрипки о гетто для русскоязычных

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Шевченковское управление Нацполиции Украины в Киеве проверяет заявления лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки о создании гетто для тех, кто неспособен выучить украинский язык, сообщила пресс-служба полиции.

Ранее лидер группы "Вопли Видоплясова" Скрипка предложил создать гетто для тех, кто не может выучить украинский, потому что они "имеют низкий IQ". Глава МВД Арсен Аваков, чаще выступающий по-русски, назвал это предложение омерзительным. Позднее Скрипка заявил, что "в бесправном гетто" на Украине живут и украиноязычные граждане, а его предыдущее заявление якобы исказили.

"Сотрудниками отдела превентивной деятельности полиции проводится проверка сведений, изложенных в вашем обращении", — говорится в ответе полиции на запрос агентства "Украинские новости" о заявлениях музыканта.

В полиции отметили, что по данному факту уголовное дело пока не возбуждали.