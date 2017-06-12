Военно-политические эксперты США посетили Мариуполь и Широкино

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Представители аналитических и политологических центров США посетили с визитом Мариуполь и Широкино в Донбассе, ознакомились с социально-экономической ситуацией в регионе и обсудили вопросы технического и материального обеспечения, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Украины.

"Во время работы в районе АТО американские военно-политические эксперты провели встречи с представителями командования оперативно-тактической группировки, подчиненных частей и подразделений. В ходе работы они обсудили с украинскими военнослужащими вопрос безопасности, технического и материального обеспечения, узнали об особенностях выполнения боевых задач в районе ответственности", — говорится в сообщении.

Как отмечается, особое внимание эксперты обратили на использование современных технических средств разведки, в том числе и беспилотных летательных аппаратов, а также потребности военных в помощи.

"Также делегация экспертов из США посетила прифронтовой поселок Широкино, где осмотрела разрушенную боевыми действиями местную школу, поселок Сартана вблизи Мариуполя, инфраструктура которого пострадала от недавнего артиллерийского обстрела", — добавили в ведомстве.

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