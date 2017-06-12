Крупнейший украинский провайдер Wnet заблокировал российские сайты

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Крупнейший украинский интернет-провайдер Wnet, в офисе которого Служба безопасности Украины (СБУ) проводила обыски, заблокировал доступ к российским интернет-ресурсам, попавшим под санкции Киева, сообщил в понедельник на пресс-конференции президент компании Алексей Клещевников.
По словам президента Wnet, компания после обнародованного указа президента о запрете на доступ к российским соцсетям направила письма в компетентные органы Украины с просьбой предоставить технический регламент по выполнению этого решения.
"Мы написали письма во все компетентные органы. Мы понимаем ситуацию, надо — значит надо, и готовы были заблокировать. Ответа мы не получили до 31 мая", — сказал Клещевников.
Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. Специалисты не раз заявляли, что решение о блокировании можно легко обойти с помощью vpn-сервисов и других технических способов.
В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.