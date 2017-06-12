Полиция Ирана ликвидировала четырех подозреваемых в связях с ИГ*

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Иранские полицейские ликвидировали в городе Дехбарез на юге страны четырех вооруженных людей, предположительно, связанных с террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщает агентство IRNA.

Как заявил представитель правоохранительных органов провинции Хормозган Азизола Малеки (Azizollah Maleki), полицейские также изъяли четыре единицы оружия, более сотни патронов и взрывчатые вещества. У двух предполагаемых злоумышленников найдены иностранные удостоверения личности, личности еще двоих устанавливаются.

В минувшую среду утром группа из четырех человек в женской одежде открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.