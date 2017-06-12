Грузия призывает Россию завершить работу над таможенным контрактом

ТБИЛИСИ, 12 июн – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Грузинская сторона призывает РФ завершить работу над контрактом для начала имплементации соглашения об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли между правительствами двух стран, заявил спецпредставитель премьера Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе.

"Грузинская сторона еще раз подтверждает готовность оформить контракт с нейтральной компанией с учетом всех пунктов соглашения 2011 года и начать выполнение договора. Мы вновь призываем Российскую Федерацию в свою очередь завершить с компанией работу по контракту, чтобы начать ее осуществление. Известно, что в этом процессе активно подключена швейцарская сторона, при помощи которой удалось решить ряд вопросов, связанных с соглашением 2011 года. Мы готовы продолжить работу по данному вопросу в существующем формате", — заявил Абашидзе журналистам.

МИД РФ 6 июня приветствовал заявление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о готовности Цхинвала равноправно участвовать в работе по организации грузового транзита через территорию республики. Позже министерство иностранных дел Грузии заявило, что расценивает позицию Москвы по вопросу транзита грузов через Южную Осетию, как попытку уклониться от имплементации соглашения мониторинга.

Имплементация подписанного в 2011 году соглашения о мониторинге товарооборота на грузино-российской границе является одной из тем обсуждения на проходящих регулярных встречах Абашидзе и заместителя главы МИД РФ Григория Карасина в Праге.

Согласно двустороннему соглашению, мониторинг товарооборота должна провести швейцарская компания SGS. В 2011 году Грузия и Россия договорились создать механизм, который состоит из системы международного мониторинга и электронной системы обмена данных. Для этого Грузия и Россия собираются подписать контракты с компанией SGS, которая будет контролировать поток грузов на границе Грузии с РФ, Абхазией и Южной Осетией.

В Грузии неоднократно заявляли, что завершили все необходимые процедуры для начала выполнения договора и ждут того же от России.