Китай приветствовал иностранную поддержку Филиппин в борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 12 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай поддерживает усилия президента Филиппин Родриго Дутерте в борьбе с терроризмом и приветствует оказываемую Маниле помощь международного сообщества, но лишь при условии уважения воли и суверенитета Филиппин, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
Отвечая на вопрос о том, как Китай относится к привлечению ВВС США к антитеррористическим операциям на территории Филиппин, китайский дипломат отметил, что Пекин приветствует иностранную помощь Маниле, но при условии уважения воли и суверенитета страны.
Дипломат выразил надежду, что власти страны смогут в скором времени восстановить мир и стабильность на южном филиппинском острове Миндана.
Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство"*. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков. В ходе столкновений с армией, которые продолжались больше недели, ликвидированы 95 боевиков, погибли 25 солдат и 19 мирных граждан.
*Террористическая организация, запрещена в России