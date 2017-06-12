Китай приветствовал иностранную поддержку Филиппин в борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 12 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай поддерживает усилия президента Филиппин Родриго Дутерте в борьбе с терроризмом и приветствует оказываемую Маниле помощь международного сообщества, но лишь при условии уважения воли и суверенитета Филиппин, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Мы много раз высказывали нашу позицию относительно действий властей Филиппин в борьбе с терроризмом, который является общим врагом для всего человечества. Мы понимаем и полностью поддерживаем действия филиппинского правительства под руководством президента Дутерте в борьбе с терроризмом", — заявил Лу Кан на брифинге.

Отвечая на вопрос о том, как Китай относится к привлечению ВВС США к антитеррористическим операциям на территории Филиппин, китайский дипломат отметил, что Пекин приветствует иностранную помощь Маниле, но при условии уважения воли и суверенитета страны.

"Мы в принципе поддерживаем участие в этом и иностранных правительств, но только при условии уважения воли Филиппин, суверенитета и территориальной целостности страны, чтобы это стало реальной поддержкой для Филиппин",- заявил он.

Дипломат выразил надежду, что власти страны смогут в скором времени восстановить мир и стабильность на южном филиппинском острове Миндана.

Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство"*. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков. В ходе столкновений с армией, которые продолжались больше недели, ликвидированы 95 боевиков, погибли 25 солдат и 19 мирных граждан.

*Террористическая организация, запрещена в России