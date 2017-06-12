Пушков: сенат США вновь взялся за санкции, не получив показаний от Коми

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Не получив ожидаемые показания от экс-главы ФБР Джеймса Коми, сенат США вновь взялся за санкции против России, написал в Twitter в понедельник сенатор Алексей Пушков.

США могут ужесточить санкции против России, сообщил сенатор Линдси Грэм в интервью телеканалу NBC News. Ранее сообщалось, что новые санкции против России могут вынести на процедурное голосование в сенате США в ближайшее время. Процедурное голосование не означает принятия санкций, которые должен затем окончательно одобрить сенат, прежде чем их рассмотрит палата представителей. Законопроект может вступить в силу в случае принятия обеими палатами конгресса и подписания президентом.

"Оставшись с носом после показаний Коми, антироссийская коалиция в сенате США решила ударить по отношениям с Россией через новые санкции. Одержимые", — написал Пушков.

В минувший четверг Коми, уволенный президентом США Дональдом Трампом с поста 9 мая, выступил в сенатском комитете по иностранным делам. Это стало его первым публичным выступлением после увольнения, в связи с которым в прессе появились утечки с предположениями, что Трамп пытался давить на Коми и проводимые им расследования. Однако сам экс-директор ФБР оказался осторожнее в формулировках и не стал напрямую обвинять Трампа в воспрепятствовании правосудию.

Коми вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.