На выборах в Косово радикальное "Самоопределение" заняло второе место

БЕЛГРАД, 12 июн – РИА Новости. Радикальное движение "Самоопределение" на прошедших в воскресенье парламентских выборах в Косово получило 26,73% голосов, тем самым обойдя коалицию умеренных реформаторов ДСК и вплотную приблизившись к побеждающему блоку ветеранов конфликта с Сербией — ДПК.
Для формирования нового правительства самопровозглашенного Косово необходимо большинство в 61 депутатский мандат из 120. Согласно предварительным результатам голосования, лидирующий блок кандидата в премьеры Рамуша Харадиная получает от 40 до 42 мест в парламенте. Для формирования большинства им необходимо привлечь к сотрудничеству еще 20 парламентариев из другой партии. Ранее "Самоопределение" заявляло о нежелании вступать в коалицию с ДПК, лидеров которого активисты движения обвиняли в коррупции и предательстве национальных косовско-албанских интересов, однако шанса войти в кабинет министров у радикалов ранее не было.
Распыление слезоточивого газа в зале заседаний с целью срыва ратификации соглашений с Белградом о формировании Сообщества сербских общин (ССО) с правами автономии и Подгорицей о демаркации с Черногорией в большинстве случаев устраивали депутаты "Самоопределения". Активисты движения и его лидер неоднократно подвергались обыскам и оказывались за решеткой, включая градоначальника Приштины Шпенда Ахмети, власти Косово пытались связать их с нападениями на парламент и Радио и телевидение Косово осенью 2016 года. Курти считает, что вести переговоры с Белградом и Подгорицей должен он и его сторонники.