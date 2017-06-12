На выборах в Косово радикальное "Самоопределение" заняло второе место

БЕЛГРАД, 12 июн – РИА Новости. Радикальное движение "Самоопределение" на прошедших в воскресенье парламентских выборах в Косово получило 26,73% голосов, тем самым обойдя коалицию умеренных реформаторов ДСК и вплотную приблизившись к побеждающему блоку ветеранов конфликта с Сербией — ДПК.

Согласно данным центральной избирательной комиссии (ЦИК) самопровозглашенной республики после обработки данных с 91,16% участков, лидирующая коалиция ДПК получает 34,5%, а ДСК – всего 25,84%, что делает радикалов второй политической силой в самопровозглашенной республике. В штаб-квартире движения в ночь на понедельник уже заявили о своей "победе на выборах".

Для формирования нового правительства самопровозглашенного Косово необходимо большинство в 61 депутатский мандат из 120. Согласно предварительным результатам голосования, лидирующий блок кандидата в премьеры Рамуша Харадиная получает от 40 до 42 мест в парламенте. Для формирования большинства им необходимо привлечь к сотрудничеству еще 20 парламентариев из другой партии. Ранее "Самоопределение" заявляло о нежелании вступать в коалицию с ДПК, лидеров которого активисты движения обвиняли в коррупции и предательстве национальных косовско-албанских интересов, однако шанса войти в кабинет министров у радикалов ранее не было.

На прошлых парламентских выборах в июне 2014 года "Самоопределение" получило 13,5% голосов и заняло 16 мест в парламенте непризнанного государства. Возглавляет его известный жесткой позицией по отношению к властям в Приштине, официальному Белграду и даже Брюсселю Альбин Курти. Радикализм сторонников Курти многократно приводил к столкновениям с косовской полицией, международными структурами в крае и беспорядкам в парламенте.

Распыление слезоточивого газа в зале заседаний с целью срыва ратификации соглашений с Белградом о формировании Сообщества сербских общин (ССО) с правами автономии и Подгорицей о демаркации с Черногорией в большинстве случаев устраивали депутаты "Самоопределения". Активисты движения и его лидер неоднократно подвергались обыскам и оказывались за решеткой, включая градоначальника Приштины Шпенда Ахмети, власти Косово пытались связать их с нападениями на парламент и Радио и телевидение Косово осенью 2016 года. Курти считает, что вести переговоры с Белградом и Подгорицей должен он и его сторонники.