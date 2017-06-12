Боевики атаковали военную базу на востоке Йемена, погибли двое военных

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Предполагаемые боевики группировки "Аль-Каида"* атаковали военную базу в провинции Хадрамаут на востоке Йемена, 10 террористов уничтожены, погибли двое военнослужащих, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на военный источник и местных жителей.

Группировка утром в понедельник подорвала рядом с базой в районе города Бадда два автомобиля со взрывчаткой, после чего завязалась перестрелка. По данным агентства, военные потеряли двух человек убитыми, а террористы — 10.

"Наши солдаты отразили атаку и смогли защитить лагерь, мы продолжаем преследовать тех, кто бежал на ближайшие фермы", — сказал военный источник агентству.

"Аль-Каида* на Аравийском полуострове", действующая в Йемене, ранее активно пользовалась нестабильной обстановкой в стране из-за гражданского конфликта и захватывала некоторые районы и города. В последнее время йеменским войскам при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией удалось вытеснить террористов с захваченных территорий.

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