В Европаламенте хотят построить новое здание штаб-квартиры в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Администрация Европарламента (ЕП) предложила снести одно из главных зданий штаб-квартиры ассамблеи в Брюсселе, возведя на его месте новое, стоимость которого предварительно оценивается в 430 миллионов евро, сообщила в понедельник электронная версия европейского издания газеты Politico.

По его данным, генеральный директор ЕП Клаус Велле аргументирует предложение тем, что здание имени одного из "отцов-основателей" Евросоюза бельгийца Поля-Анри Спаака, построенное 24 года назад, не соответствует современным европейским стандартам безопасности.

До передачи в собственность ЕП здание служило международным конференц-центром. В 2012 году часть постройки была на полгода закрыта из соображений безопасности после того, как во время плановой технической проверки его состояния в деревянных перекрытиях свода зала пленарных заседаний обнаружили трещины. В брюссельской штаб-квартире ЕП в основном проводятся заседания парламентских комиссий и пленарные мини-сессии.

Между тем в зале заседаний здания Европарламента в Страсбурге, где на регулярной основе проводятся пленарные сессии ассамблеи, уже дважды обрушался потолок — в августе 2008 года и в декабре 2009 года. В момент обрушений в зале никто не находился.