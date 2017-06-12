В МИД заявили, что Россия открыта для диалога с Канадой

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Москва открыта к конструктивному диалогу с Оттавой, рассчитывает, что и Канада проявит к этому готовность, говорится в сообщении МИД РФ по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Канадой.

"К сожалению, в последние годы руководство Канады, вопреки здравому смыслу, пошло по пути разрушения накопленного позитива, подыгрывая русофобским настроениям и вводя против России необоснованные санкции. В результате нарушены многие каналы взаимодействия, отношениям между нашими странами нанесен серьезный урон", — говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что Москва смотрит "в будущее с оптимизмом". "Россия и Канада — соседи через Северный полюс. У нас объективно много общих интересов, включая сотрудничество в освоении Арктики, в торгово-инвестиционной сфере, в борьбе с терроризмом. Большие перспективы имеет развитие межрегиональных связей, гуманитарных и образовательных обменов, не говоря уже о спорте, где россиян и канадцев неразрывно объединила страсть к хоккею. Наши народы давно питают друг к другу добрые чувства", — сообщили в ведомстве.

"В России открыты к конструктивному диалогу с Канадой на условиях взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга. Рассчитываем, что в Оттаве тоже проявят к этому готовность", — отметили в МИД РФ.