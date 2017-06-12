В пяти районах Донецкой области нет централизованного водоснабжения

На улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области. Архивное фото

На улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области. Архивное фото

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Централизованное водоснабжение отсутствует в пяти районах Донецкой области из-за повреждения насосной станции, вода подается с резервуаров, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее коммунальщики сообщили, что 8 июня из-за обстрелов была остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая подает воду на пять фильтровальных станций: Донецкую, Красноармейскую, Великоанадольскую, Мариупольскую №1 и Мариупольскую №2. В субботу днем станция возобновила работу. Однако уже вечером она, по данным Минобороны самопровозглашенной ДНР, снова подверглась обстрелу и остановила работу.

"По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 12 июня водоснабжение населения (около 388 тысяч жителей) в пяти районах области осуществляется почасово с 21 резервного резервуара общей емкостью 61 тысяча кубических метров", — говорится в сообщении. По данным ведомства, вода подается из резервуаров в Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский и Марьинский районы.

Как отмечается в сообщении, на данный момент необходимость подвоза воды отсутствует, кроме трех населенных пунктов Донецкой области: Волноваха, Марьинка и Красногоровка. При условии почасовой подачи воды, возможность водоснабжения населения может составить двое суток.

"Решается вопрос о возобновлении электроснабжения в условиях безопасности работников", — добавили в пресс-службе.

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