В пяти районах Донецкой области нет централизованного водоснабжения

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Централизованное водоснабжение отсутствует в пяти районах Донецкой области из-за повреждения насосной станции, вода подается с резервуаров, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 12 июня водоснабжение населения (около 388 тысяч жителей) в пяти районах области осуществляется почасово с 21 резервного резервуара общей емкостью 61 тысяча кубических метров", — говорится в сообщении. По данным ведомства, вода подается из резервуаров в Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский и Марьинский районы.
Как отмечается в сообщении, на данный момент необходимость подвоза воды отсутствует, кроме трех населенных пунктов Донецкой области: Волноваха, Марьинка и Красногоровка. При условии почасовой подачи воды, возможность водоснабжения населения может составить двое суток.
"Решается вопрос о возобновлении электроснабжения в условиях безопасности работников", — добавили в пресс-службе.
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