Фальшивый сайт публиковал сообщения якобы от имени руководства ОАЭ

ДУБАЙ, 12 июн — РИА Новости. Эмиратское издание National заявило, что на созданном в одной из европейских стран фальшивом сайте были опубликованы фейковые сообщения о руководстве ОАЭ.

По данным National , которое ссылается на представителей ежедневной газеты Aletihad с офисом в Абу-Даби, фальшивый сайт был создан в одной из стран Европы. В какой именно, не уточняется.

Сайт, дублирующий логотип этой газеты, публиковал цитаты, которые приписывал наследному принцу Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду. Веб-сайт использовал транслитерацию названия газеты и домен.net.

Как пишет National, в сфабрикованных статьях говорилось и о высказываниях наследного принца Абу-Даби о Саудовской Аравии, Кувейте и Омане в контексте "катарского кризиса", которых на самом деле не было.

Пока неизвестно, кто стоит за созданием этого сайта, пишет издание. По мнению самой Aletihad, целью было создание напряженности между ОАЭ и этими странами.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в прошлый понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром и прекращении с ним всякого сообщения, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.

Оман и Кувейт не разрывали дипотношений с Катаром.