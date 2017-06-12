Путин назвал проведение "Дня России в мире" ярким событием для многих стран

Здания на Новом Арбате в Москве, в преддверии Дня России подсвеченные цветами российского флага

Здания на Новом Арбате в Москве, в преддверии Дня России подсвеченные цветами российского флага

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал проведение "Дня России в мире" ярким событием в культурной и общественной жизни многих стран, сообщает пресс-служба Кремля в четверг.

"Этот значимый, многогранный проект уже обрел традиции, заявил о себе как о ярком событии в культурной, общественной жизни многих стран. Он предоставляет нашим соотечественникам и друзьям отличную возможность окунуться в атмосферу праздника", — говорится в приветствии участникам, гостям и организаторам праздничных мероприятий, приуроченных к проведению "Дня России в мире".

Путин также выразил надежду на то, что торжества пройдут на высоком уровне, подарят гостям незабываемые впечатления и будут способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между странами и народами.

День России — один из самых молодых государственных праздников страны. Двенадцатого июня в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году.

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