Азербайджан находится на этапе упрощения виз с ЕС, заявили в Баку

БАКУ, 12 июн — РИА Новости, Вугар Гасанов. Замглавы МИД Азербайджана Махмуд Мамедгулиев заявил в понедельник, что республика находится на этапе упрощения виз с Евросоюзом, по его мнению, полная отмена визового режима между Баку и ЕС — "дело будущего".

Ранее официальный представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев заявил РИА Новости, что Азербайджан и Евросоюз могут рассмотреть возможность введения безвизового режима для граждан республики в рамках обсуждений по новому соглашению Баку-ЕС. В свою очередь представитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Зальбер сообщил, что возможность введения безвизового режима между ЕС и Азербайджаном не исключена, но при этом не назвал точных сроков.

"Азербайджан находится на этапе упрощения виз с ЕС, полная отмена визового режима между Баку и ЕС — дело будущего. Для сторон сейчас главное — реализовать новое соглашение о стратегическом партнерстве, получить позитивные результаты этого соглашения", — сказал Мамедгулиев журналистам.

Азербайджан с 2008 года участвует в программе ЕС "Восточное партнерство". Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.

Совет ЕС в ноябре 2016 года одобрил мандат для Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Федерики Могерини на ведение переговоров от имени ЕС и его стран-членов о "всеобъемлющем соглашении" с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Документ предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС. Первая встреча по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном состоялась 7 февраля в Брюсселе.