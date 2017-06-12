Глава МИД Украины хочет обязать россиян оповещать о желании посетить страну

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает за создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину.

"Визы на самом деле отживают, они уходят. Во-первых, мы теперь привыкли к биометрическим паспортам и должны перейти к тому, что люди ездят только по биометрическим паспортам. Второй момент, который для меня важен — вот вы ездите во многие страны и затем заходите в интернет и говорите: я через пять дней еду — вот так, на самом деле и российские граждане должны ехать на Украину, необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так, чтобы это не было абсолютно неконтролируемо", — приводятся слова Климкина на сайте телевизионной службы новостей ТСН украинского телеканала "1+1".

По его словам, после политического решения о создании системы, на ее разработку необходимо потратить несколько месяцев, после чего ее необходимо будет протестировать. Климкин подчеркнул, что главное — сохранять контроль на границе.

"Наша цель должна быть простой — закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта и чтобы это не повредило украинцам", — добавил Климкин.

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. А в пятницу первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что Киеву необходимо немедленно ввести режим въезда граждан России на Украину по биометрическим паспортам. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство готово выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.