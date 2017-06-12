Переговоры по Brexit начнутся 19 июня, подтвердил британский министр

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис подтвердил, что начнет переговоры по выходу страны из ЕС 19 июня, передает телерадиокорпорация Би-би-си.

Планировалось, что переговоры по Brexit начнутся через 11 дней после всеобщих выборов в Великобритании.

Министр отметил, что у Соединенного королевства есть возможность выйти из переговоров без соглашения.

По словам Дэвиса, первоочередной темой переговоров станет статус граждан ЕС и Соединенного королевства в новых условиях.