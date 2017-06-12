В ДНР из-за обстрелов произошло два пожара за сутки

ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Два пожара произошло в Донецке и Горловке в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Одиннадцатого июня вследствие попадания взрывоопасных предметов в Донецке по улице Луговского произошел пожар в двухквартирном жилом доме. Еще один пожар произошел в Горловке в поселке Зайцево по улице Обручева", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

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