В Нахичеване начались военно-тактические учения ВС Азербайджана и Турции

Солдат турецкой армии во время учений. Архивное фото

Солдат турецкой армии во время учений. Архивное фото

БАКУ, 12 июн — РИА Новости, Вугар Гасанов. Военно-тактические учения ВС Азербайджана и Турции начались в Нахичеване, они продлятся до 16 июня, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между правительствами Азербайджанской республики и Турецкой республики, 12-го июня в Нахичеване начались совместные тактические учения с участием видов войск вооруженных сил двух стран", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, целью учений является развитие координации войск посредством обмена опытом между вооруженными силами и достижение взаимодействия военных подразделений двух стран путем проведения совместных операций.

"Учения продлятся до 16-го июня", — уточнили в Минобороны.