Украинские силовики 60 раз за сутки нарушили перемирие, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Украинские силовики 60 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, обстреляв почти 20 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель министерства обороны ДНР.
По его словам, в результате обстрела со стороны украинских силовиков поселка Зайцево на окраине Горловки за минувшие сутки сгорели два дома.
"По состоянию на 12 июня, в результате обстрелов поселка Зайцево сгорело два дома", — сказал представитель Минобороны ДНР.
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