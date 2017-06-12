Украинские силовики 60 раз за сутки нарушили перемирие, сообщили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (91)

Мужчина во дворе дома, пострадавшем в результате обстрела Докучаевска в Донецкой области. Архивное фото

Мужчина во дворе дома, пострадавшем в результате обстрела Докучаевска в Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Украинские силовики 60 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, обстреляв почти 20 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 60 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 19 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал он.

По его словам, в результате обстрела со стороны украинских силовиков поселка Зайцево на окраине Горловки за минувшие сутки сгорели два дома.

"По состоянию на 12 июня, в результате обстрелов поселка Зайцево сгорело два дома", — сказал представитель Минобороны ДНР.

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