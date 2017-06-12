Более 1,8 тысячи украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Более 1,8 тысячи граждан Украины выехали в страны Евросоюза без виз, сообщил в понедельник пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ в ЕС на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.

"По состоянию на 06.00 (совпадает с мск) 12 июня правом безвизового режима воспользовалось более 1,8 тысячи наших соотечественников, 78% из этого количества пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС, 22% — в пунктах пропуска для авиационного сообщения", — написал Слободян на своей странице в Facebook.

По его словам, самым популярным направлением является Польша, больше половины украинцев "начали знакомство с Европой именно из этой страны".

Также он сообщил, что двум украинцам отказали во въезде в ЕС. "В обоих случаях — за предыдущие "грехи" в отношениях с миграционным законодательством на территории стран ЕС", — добавил Слободян.