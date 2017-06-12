Игорь Додон поздравил россиян с Днем России

КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в поздравлении российской стороне выразил надежду на восстановление межгосударственных отношений.

"Поздравляю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, всех россиян, в том числе и граждан России, проживающих на территории Молдавии, с Днем России", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, "Российская Федерация является для Молдавии важнейшим стратегическим партнером".

"Вековые культурные ценности и традиции связывают целые поколения наших стран, в духе единства, добра, взаимного уважения и дружбы. И мы, несмотря на любые трудности и препятствия, восстановим наши межгосударственные отношения в полной мере! С праздником, Россия и россияне!" — написал Додон.

Посольство России в Молдавии 29 мая получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране. Как заявил премьер республики Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. МИД России позднее сообщил, что объявляет персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева. Молдавские дипломаты, выдворяемые из России, отправились на родину 3 июня. Позже президент Молдавии Додон заявил, что не получил достаточных аргументов для высылки российских дипломатов. По его мнению, оба ведомства — министерство иностранных дел и европейской интеграции и Служба информации и безопасности — действовали с нарушением закона.