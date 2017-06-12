В ЛНР заявили о 13 обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Украинские силовики 13 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120 и 82-мм, гранатометы, БМП и стрелковое оружие", — заявляют в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Калиновка, Фрунзе, Донецкий, Желобок, Лозовое, Веселогоровка, Первомайск. Сообщается, что по территории республики было выпущено порядка 126 снарядов.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявляют, что за минувшие сутки ополченцы 67 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, в результате чего два военных погибли, четыре ранены, сообщает в понедельник пресс-центр штаба военной операции.

"Шестьдесят семь раз боевики открывали огонь по подразделениям ВС Украины за прошедшие сутки… В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки погибли двое военнослужащих ВС Украины. Кроме того, четверо наших воинов получили ранения и боевые травмы", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook

По данным пресс-центра, на приморском направлении под обстрелами оказались Павлополь, Новогригорьевка, Гнутово, Новомихайловка, Красногоровка, Талаковка, Лебединское и Водяное.

Как заявляют силовики, на донецком направлении были обстреляны Авдеевка, Каменки, Зайцево, Пески и Верхнетроицкое. Нарушения перемирия есть и на луганском направлении. В этом районе под огнем оказались Крымское, Новотошковское, Катериновка, Троицкое, Попасное, Новозвановка, Новоалександровка.

Как утверждают в пресс-центре, ополченцы использовали крупнокалиберные минометы, артиллерийские системы калибра 122 и 152 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.