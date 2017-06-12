WP: на Трампа собираются подать в суд за получение иностранных средств

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Генеральные прокуроры американских штатов Вашингтон и Мэриленд собираются подать на президента США Дональда Трампа в суд, подозревая, что он нарушил антикоррупционные статьи конституции и "получал миллионы от иностранных правительств" после вступления в должность президента США, сообщает издание Washington Post.

Как сообщается, генпрокуроры обвиняют Трампа в том, что он не оставил управление собственным бизнесом после вступления в должность президента. В частности, они заявляют, что Трамп получает регулярные отчеты о финансовом состоянии своей компании.

"Мы заводим дело, потому что президент не предпринял необходимых шагов для отхода от своих деловых интересов", — цитирует издание генпрокурора Карла Расина.

По информации издания, если федеральный судья примет иск, генпрокуроры в первую очередь потребуют раскрыть налоговую декларацию Трампа для определения масштаба иностранных сделок его бизнеса.