СМИ: Япония примет решение по усилению ПРО под предлогом угрозы КНДР

ТОКИО, 12 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Японии в течение лета рассмотрит и примет решение об укреплении противоракетной обороны в связи с разработками и испытаниями в КНДР баллистических ракет и ядерного оружия, передал в понедельник телеканал NHK.
Однако по мере развития ракетных технологий в КНДР, Япония рассматривает вариант размещения наземного варианта системы "Иджис" и новейших американских противоракетных установок THAAD с более высокой, чем у PAC-3, высотой перехвата, отмечает телеканал.
В правящей Либерально-демократической партии Японии, как сообщает NHK, с учетом экономии средств склоняются к варианту защиты страны от северокорейских ракет с помощью систем "Иджис", а министерство обороны нацелено на приобретение в США систем THAAD, способных поражать многочисленные цели на разных высотах.
В то же время, по всей Японии продолжаются учения среди гражданского населения на случай ракетного удара по стороны КНДР. Как сообщает агентство Киодо, в городе Цубамэ префектуры Ниигата в понедельник прошли учения по эвакуации, в которых были задействованы около 100 человек. Люди работали в поле и по сигналу тревоги были перемещены в укрытия.
В другой префектуре Окаяма было проверено действие экстренного оповещения населения J-alert во время учений, в которых участвовали 3,5 тысячи местных жителей.
Северная Корея, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США. Баллистические ракеты КНДР часто падают в исключительной экономической зоне Японии всего в нескольких сотнях километров от берега.
Вместе с тем, как отметило в понедельник южнокорейское агентство Рёнхап, правительство Японии критикуют за то, что ядерная и ракетная угроза со стороны КНДР "преувеличена". Поэтому проводимые ныне учения на деле направлены на "подогревание чрезмерного страха" с тем, чтобы на местах заручиться поддержкой "крайне правых", по словам агентства, шагов японского правительства.