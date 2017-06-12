СМИ: Япония примет решение по усилению ПРО под предлогом угрозы КНДР

ТОКИО, 12 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Японии в течение лета рассмотрит и примет решение об укреплении противоракетной обороны в связи с разработками и испытаниями в КНДР баллистических ракет и ядерного оружия, передал в понедельник телеканал NHK.

По его данным, в настоящее время ПРО в Японии обеспечена кораблями с системой "Иджис" (Aegis), вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, а также в этой стране имеются установки PAC-3 ("Пэтриот-3") для поражения ракет в пределах атмосферы.

Однако по мере развития ракетных технологий в КНДР, Япония рассматривает вариант размещения наземного варианта системы "Иджис" и новейших американских противоракетных установок THAAD с более высокой, чем у PAC-3, высотой перехвата, отмечает телеканал.

В правящей Либерально-демократической партии Японии, как сообщает NHK, с учетом экономии средств склоняются к варианту защиты страны от северокорейских ракет с помощью систем "Иджис", а министерство обороны нацелено на приобретение в США систем THAAD, способных поражать многочисленные цели на разных высотах.

Так, по некоторым данным, затраты на THAAD могут составить 750 миллиардов иен (около 6,7 миллиарда долларов), а на наземный вариант "Иджис" уйдет 160 миллиардов (1,4 миллиарда долларов). Система THAAD уже размещена частично в Южной Корее, которая стала первой страной, куда Соединенные Штаты перебрасывают свои ракеты.

В то же время, по всей Японии продолжаются учения среди гражданского населения на случай ракетного удара по стороны КНДР. Как сообщает агентство Киодо, в городе Цубамэ префектуры Ниигата в понедельник прошли учения по эвакуации, в которых были задействованы около 100 человек. Люди работали в поле и по сигналу тревоги были перемещены в укрытия.

В другой префектуре Окаяма было проверено действие экстренного оповещения населения J-alert во время учений, в которых участвовали 3,5 тысячи местных жителей.

До этого подобные учения проводились в префектурах Акита и Ямагути.

Северная Корея, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США. Баллистические ракеты КНДР часто падают в исключительной экономической зоне Японии всего в нескольких сотнях километров от берега.

Вместе с тем, как отметило в понедельник южнокорейское агентство Рёнхап, правительство Японии критикуют за то, что ядерная и ракетная угроза со стороны КНДР "преувеличена". Поэтому проводимые ныне учения на деле направлены на "подогревание чрезмерного страха" с тем, чтобы на местах заручиться поддержкой "крайне правых", по словам агентства, шагов японского правительства.