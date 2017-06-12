СМИ: в Косово на выборах побеждает коалиция бывшего полевого командира

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Коалиция "Демократической партии Косово" (ДПК), близкой президенту Хашиму Тачи, и "Альянса за будущее Косово" кандидата в премьеры Рамуша Харадиная набирает большинство голосов в ходе парламентских выборов, сообщает телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Косово.

Как сообщается, после подсчета более 70% голосов коалиция ДПК и "Альянса за будущее Косово" набрала более трети голосов. Оппозиционная партия "Самоопределение" смогла заручиться поддержкой 25% избирателей, а коалиция во главе с "Демократическим союзом Косово" (ДСК) набрала 25,8%.

Всего за 120 мандатов в законодательном органе Косово борются 26 политических блоков, при этом 20 мест, согласно конституции, зарезервированы для представителей нацменьшинств, таких как сербы, турки, горанцы (славяне-мусульмане), и нескольких этнических групп цыган (египтяне, ашкали, ромы).

Тачи, Харадинай, глава примкнувшей к коалиции "Инициативы за Косово" Фатмир Лимай, "номер один" в партийном списке ДПК экс-спикер парламента Кадри Весели, депутат и брат кандидата в премьеры Даут Харадинай, как и многие другие члены побеждающей коалиции, являются ветеранами вооруженного конфликта с Сербией и считаются в Белграде военными преступниками.