СМИ: Меланья Трамп с младшим сыном Бэрроном переехали в Белый дом

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп и ее младший сын Бэррон переехали в Белый дом спустя четыре с половиной месяца после вступления Дональда Трампа в должность президента США, сообщает телеканал NBC News.

В своем микроблоге Twitter Меланья опубликовала фотографию с видом из окна Белого дома, написав: "С нетерпением жду моментов, которые будут у нас в новом доме".

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv — Melania Trump (@FLOTUS) 12 июня 2017 г.

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Ранее сообщалось, что супруга президента США решила остаться в Нью-Йорке после отъезда Трампа в Белый дом. Это было связано с тем, что их 10-летний сын Бэррон до конца учебного года должен доучиться в Нью-Йорке. По данным СМИ, обеспечение безопасности семьи Трампа в Нью-Йорке ежедневно обходилось полицейскому управлению города в сумму от 127 до 146 тысяч долларов.